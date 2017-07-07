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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 10:20

Повышение пенсионного возраста в России сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» для мужчин и женщин позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на рассчеты научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина.

По словам старшего научного сотрудника НИФИ Татьяны Омельчук, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в России на 5 млн человек. Впрочем, отмечают эксперты, эта мера будет иметь краткосрочный эффект – позднее трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Она подчеркивает, что если не повысить пенсионный возраст в стране, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты.

Кроме того, Омельчук считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин. «Прежде всего, пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов», – цитирует эксперта газета «Известия».

По ее подсчетам, повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2035 году сократит количество пенсионеров с нынешних 40 млн человек до 37 млн. А число работников на 100 пенсионеров составит порядка 130 человек по сравнению с сегодняшними 110. Если же пенсионный возраст не повышать, то на 100 пенсионеров к 2035 году будет приходиться всего 90 работников. А так как страховые пенсии действующим пенсионерам платятся за счет страховых взносов работающего населения, то дефицит ПФР станет еще больше и трансферты из бюджета придется увеличивать.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, с презентацией которого ознакомились издание, повышение пенсионного возраста поддерживает 21% россиян. 14% считают, что повышение пенсионного возраста лучше, чем ограничение выплат работающим пенсионерам.

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Теги: пенсионная реформа, пенсии, исследования, минфин рф
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