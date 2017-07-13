По требованию ПАО «Челябэнергосбыт» в Кыштыме протянут более 1 км нового электропровода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) по требованию ПАО «Челябэнергосбыт» производится масштабная реконструкция электрических сетей в районе Ближней Дачи – планируется протянуть более 1 тыс. метров нового провода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Старый неизолированный провод меняется на новый – с изоляцией и большего сечения. Тысяча метров нового провода пройдет по улицам Мамина-Сибиряка, Кутузова, Белинского, Гастелло, Сугомакской и 2-й Сугомакской. К нему будет подключено 150 жилых домов. Благодаря увеличению сечения провода и переводу двухпроводной линии в полнофазный режим в остальных жилых домах Ближней Дачи качество электроэнергии также улучшится.

ПАО «Челябэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области – в 2016-2017 годах получал многочисленные жалобы потребителей на качество электрической энергии в Кыштыме. Особо критическая ситуация сложилась в районе Ближняя Дача. «При поступлении жалоб на качество электроэнергии ПАО "Челябэнергосбыт" производит их регистрацию. Создается комиссия по проверке фактов некачественного электроснабжения, в состав которой помимо представителей сбытовой компании приглашаются представители сетевой организации, к чьим сетям подключен потребитель, администрации города, представители потребителей», – рассказал главный инженер Кыштымского филиала ПАО «Челябэнергосбыт» Игорь Гермашев.

По его словам, при комиссионной проверке производятся замеры качества электрической энергии для установления ее соответствия требованиям ГОСТ, производится осмотр электросетевого оборудования сетевой организации, а также электрооборудования потребителей. По результатам проверки составляется акт, в котором при подтверждении жалобы указывается требование об устранении несоответствия.

В июле 2017 года сетевая компания ООО «АЭС Инвест» начала работы по замене неизолированного провода на изолированный провод СИП большего сечения. Также на 2017 год запланирован ремонт нескольких трансформаторных подстанций в районе Ближней Дачи. «Эта работа долго обсуждалась, формировалась с участием "Челябэнергосбыта", "АЭС Инвеста" и администрации города. Модернизация затрагивает 150 домов в районе Ближней Дачи. Они получат качественное энергоснабжение. Но улучшение качества электроэнергии произойдет и на других улицах района за счет перераспределения мощностей», – отметил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Кыштыма Сергей Алифанов.

Как рассказал заместитель гендиректора ООО «АЭС Инвест» по операционной деятельности и техническим вопросам Виктор Кузнецов, были заменены опоры, установлены приборы учета, заведенные в автоматическую систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), собирающую сведения о потреблении в автоматическом режиме. Несколько трансформаторных подстанций отремонтировано, заменен километр провода. Сейчас идет переключение домов на новую линию.

«Улучшение качества энергии произошло еще из-за массовой установки нами приборов учета АСКУЭ – порядка 5 тыс. автоматических счетчиков, которые исключают возможность воровства электроэнергии. Потребители, ранее имевшие несанкционированный доступ к сетям, стали экономить, поэтому нагрузка на линии и трансформаторы уменьшилась, что является нормальным режимом работы сети», – отметил Кузнецов.

Энергетики подчеркивают, что, несмотря на выполнение работ по усилению существующих сетей, потребители не должны использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Челябэнергосбыт»