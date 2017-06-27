ПАО «Челябэнергосбыт» укрепляет позиции в рейтинге российских сбытов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «Челябэнергосбыт» подтвердило свои позиции одного из лучших гарантирующих поставщиков страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги рейтинга «Ликвидность и платежеспособность участников оптового рынка электроэнергии и мощности – энергосбытовых компаний», который составляет Ассоциация «НП Совет рынка».

Рейтинг сопоставляет сбытовые компании (гарантирующих поставщиков) по показателям ликвидности и платежеспособности. Результат отражает степень надежности гарантирующих поставщиков как контрагентов для поставщиков и потребителей электроэнергии и мощности.

Из 108 сбытовых компаний России 48, в том числе ПАО «Челябэнергосбыт», отнесены к первому рангу – самым благонадежным гарантирующим поставщикам. В рейтинге рентабельности челябинская компания поднялась с 75 на 41 место.

«Каждый рейтинг является комбинированным показателем и составляется на основе рэнкингов, отражающих отдельные параметры рассматриваемого показателя. При формировании позиции каждый рэнкинг учитывается с определенным весом (в диапазоне от 0 до 100). Весовые коэффициенты определены методом экспертной оценки по итогам консультаций с представителями компаний-членов Ассоциации», – говорится в сообщении ассоциации.

Также гарантирующий поставщик электроэнергии Челябинской области укрепил позиции по уровню финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии и мощности — поднялся с 57 на 12 место.

Ассоциация «НП Совет рынка» призвана объединить продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка.