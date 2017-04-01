От саранчи в Челябинской области обработают 86 тыс. гектаров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область планирует обработать 86 тыс. гектаров от саранчовых вредителей – в настоящее время идет заключение договоров на поставку инсектицидов за счет собственных средств сельхозпредприятий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги селекторного совещания под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

В совещании приняли участие представители аграрных ведомств субъектов РФ, в которых в 2017 году прогнозируется наибольшая вероятность распространения саранчи, в основном это южные приграничные регионы страны.

О ситуации по борьбе с саранчовыми на Южном Урале доложил замглавы регионального Минсельхоза Александр Раевский.

«Весеннее обследование зимующего запаса саранчовых вредителей начнется традиционно в конце апреля. Планируемая площадь обработки против саранчи в текущем году составит 86 тыс. га. В настоящее время идет заключение договоров на поставку инсектицидов за счет собственных средств сельхозпредприятий, частично на их приобретение направляются средства погектарной субсидии. В случае необходимости на данные цели направляются средства из резервного фонда областного правительства», – сообщил Раевский, добавив, что в 2014 году было направлено 15 млн рублей, в 2015 году – 20 млн, в 2016 году такой необходимости не было.

Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько оценил ситуацию в Челябинской области как стабильную: «В Челябинской области, в основном, отмечается скопление нестадных вредителей. При этом в регионе хорошо поставлены обработки», – сказал он.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев напомнил присутствующим о февральском международном совещании в Челябинске, на котором был выработан ряд совместных мер по борьбе с саранчовыми, подписано очередное соглашение о работе в этом направлении с Республикой Казахстан. В том числе было озвучено, что выполнение совместных мероприятий с Казахстаном по борьбе с вредителями в режиме приграничных территорий, оказание федеральной и региональной государственной поддержки на приобретение химических препаратов для обработки зараженных участков позволило снизить численность вредителей в Челябинской области, что подтверждено мониторингом регионального филиала «Россельхозцентра». В этой связи большого увеличения численности саранчовых вредителей на территории Челябинской области в 2017 году не ожидается.