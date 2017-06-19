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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 18:05

Индекс промпроизводства в Челябинской области вырос на 1,5% с начала 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 1,5% по итогам пяти месяцев 2017 года – данный показатель приводится относительно аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Сегодня, 19 июня, министр экономического развития региона Сергей Смольников представил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому статистические данные по динамике развития промышленного производства за январь-май 2017 года.

Индекс промпроизводства за указанный период вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, положительную динамику показывают следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (плюс 11%), металлургия (плюс 0,8%), обработка древесины (плюс 19,8%).

«Рост показали металлурги и в целом обрабатывающая промышленность, уверенно чувствует себя легкая промышленность – это производство обуви, изделий из кожи. В целом ощущается оживление рынка, увеличение спроса, что отражается на промпредприятиях. Есть предпосылки, что эти тенденции сохранятся», – рассказал Сергей Смольников, напомнив губернатору, что рост индекса промпроизводства по году прогнозировался на уровне двух процентов. 

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Теги: челябинская область, борис дубровский, промышленное производство, рост производства
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