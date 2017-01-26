На Южном Урале налоговая будет следить за движением денег бизнеса онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Налоговая служба будет онлайн следить за движением денег бизнесменов в Челябинской области – для этого к 1 июля 2017 года предприниматели должны сменить контрольно-кассовое оборудование, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение Заксобрания.

Сегодня, 26 января, депутаты приняли постановление, которое утверждает перечень населенных пунктов, где обязательно применение контрольно-кассовых машин нового образца.

«Согласно федеральному закону, с 1 июля 2017 года предприниматели, которые уже использовали контрольно-кассовое оборудование, должны будут приобрести, зарегистрировать и использовать новое. Оно имеет модуль, обеспечивающий онлайн-связь через интернет с облачным сервисом и, таким образом, постоянный фискальный контроль. Все транзакции будут фиксироваться на удаленном сервере налоговой инспекции», – отметил заместитель председателя ЗСО Константин Захаров.

В Челябинской области 1 тыс. 290 населенных пунктов, однако техника нового образца будет применятьсяи только на территории 34 из них, тех, что имеют нормальную транспортную доступность и связь. Это крупные города с численностью населения более 10 тыс. человек. Для предпринимателей еще 263 населенных пунктов установка контрольно-кассовых аппаратов необходима, но применение онлайн-режима необязательно, потому что там нет связи. Они будут работать в старом режиме – с фискальной памятью.

Бизнесмены, которые работают по льготным налоговым режимам (в том числе по патентной системе), должны будут ввести эту технику с 1 июля 2018 года.

Как отметил Захаров, средняя стоимость нового оборудования – 25 тыс. рублей, однако при ажиотаже она может сильно вырасти. Годовое обслуживание сопоставимо со стоимостью.