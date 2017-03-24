На заводе «Уральская кузница» прошла отчетная конференция организации ветеранов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) прошла отчетная конференция заводской организации ветеранов – в 2017 году одно из самых крупных и старейших ветеранских объединений города Чебаркуля отмечает 55-летие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На конференцию собрались ветераны предприятия от 26 цеховых организаций. Совет ветеранов «Уральской кузницы» насчитывает около двух тысяч человек. Его активисты помогают бывшим работникам завода не терять связь с родным коллективом, принимают участие в организации оздоровления пенсионеров и контролируют распределение материальной помощи.

Ветераны «Уральской кузницы» – активные участники практически всех заводских и городских мероприятий, бывшие металлурги успешно работают в городском Совете ветеранов. По инициативе заводчан сейчас в Чебаркуле восстанавливают городской парк.

Сегодня ветераны «Уральской кузницы» готовятся к 35-летию музея предприятия, которое будет отмечаться в следующем году. Экспозиция музея, созданного в 1983 году по инициативе Совета ветеранов, рассказывает об истории рождения, становления и развития градообразующего предприятия Чебаркуля.

За прошлый год здесь побывали более тысячи человек. Работу Совета ветеранов за отчетный период делегаты конференции, представляющие 26 цеховых организаций, единогласно признали удовлетворительной.