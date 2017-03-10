На газификацию 16 муниципалитетов выделили 200 млн в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 200 млн рублей на газификацию 16 муниципалитетов – деньги из региональной казны направят на строительство газопроводов и газовых сетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, планируется обеспечить газоснабжение жилых домов в Златоусте и поселке Чапаевский, будут построены газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в поселках Пашнино-1 и Пашнино-2 (Красноармейский район). Средства направят в Миасс и Троицк, а также в Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский районы.

Напомним, в минувшие три года на газификацию Южного Урала выделили более 1,6 млрд рублей. Было построено 903 километра газопроводов, возможность подключения к голубому топливу получили 33,3 тыс. абонентов. На начало текущего года уровень газификации региона составляет более 70%.