На Южном Урале назвали имена лучших молодых предпринимателей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской обалсти завершился финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017» – начинающие бизнесмены представили свои проекты и получили экспертную оценку и полезные советы по улучшению своей коммерческой деятельности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского Управления молодежной политики.

Самые успешные презентации были объявлены призерами по четырем номинациям. На победу в номинации «Открытие года» претендовали владельцы компаний, которые только в этом году вышли на рынок, но уже имеют определенные достижения. Среди финалистов, презентовавших проекты в номинации «Производство года», руководство организаций, развивающих различные сферы производства в Челябинской области. Немалое число предпринимателей пришло за званием «Социальный бизнес года» – участники представляли центр раннего развития «Умница», студию йоги Yoginn, сервис DiaMeter для людей, столкнувшихся с сахарным диабетом.

«Задача конкурса – поддержать тех молодых предпринимателей, кто не побоялся создать и предложить рынку что-то новое, взять ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников. Амбициозные, смелые, обладающие живым умом и твердым характером, понимающие, как зарабатывать честно и красиво, – пожалуй, таков портрет участников конкурса «Молодой предприниматель России», – говорит заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Награды получили:

«Открытие года»: Иван Векшин и его павильон с шавермой ShauRoom;

«Работодатель года»: Денис Потепалин и NewTimeTechnology;

«Производство года»: Анастасия Симонова и натуральная косметика «Фабрика Трав»;

«Социальный бизнес года»: Иван Волков и мобильное приложение DiaMeter;

«Личный вклад»: Глеб Белич (директор ООО «Промкаскад»).

Победители получили не только грамоты и памятные статуэтки, но и полезные подарки от партнеров. Так, лучшие молодые специалисты смогут отдохнуть в апартаментах класса люкс, три месяца заниматься спортом в одном из лучших фитнес-центров города, обновить деловой гардероб и стать клиентом лучшей компании в области консалтинга и аудита.

Добавим, что предприниматели получили возможность поехать на финальный этап в столицу и бесплатно стать участником крупнейших экономических форумов России (Сочинский, Петербургский, Красноярский), где стоимость участия начинается от 150 тыс. рублей. О компаниях-победителях всероссийского этапа каждый год рассказывают самые крупные бизнес-издания страны.

Напомним, конкурс «Молодой предприниматель России» – проект федерального масштаба, реализуемый с целью развития малого бизнеса и популяризации предпринимательства в молодежной среде, направлен на выявление и поощрение молодых талантливых людей, ведущих предпринимательскую деятельность.