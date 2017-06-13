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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 12:17

На ММК отметили 85-летие одной из старейших домен


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) отметили 85-летие второй доменной печи – от ввода первой домны, давшей чугун 1 февраля 1932 года, ее пуск отделяют всего четыре месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Вторая домна была построена по проектам американской фирмы «Мак-Ки», и получила имя «Комсомолка» в честь молодежи легендарной стройки первой пятилетки. Еще в марте 1931 года бюро Магнитогорского райкома комсомола обратилось к руководству Магнитостроя с просьбой поручить строительство второй доменной печи районной комсомольской организации. Сотни молодых энтузиастов откликнулись на призыв ЦК ВЛКСМ и прибыли в Магнитогорск, чтобы принять участие в строительстве комсомольско-молодежной доменной печи. Возведение домны завершилось намного раньше запланированного срока.

Уже 6 июня 1932 года «Комсомолка» была задута, а 7 июня в 12.30 был выдан первый чугун. Штат новой домны также на 70% был укомплектован молодежью. В результате на свою проектную мощность «Комсомолка» вышла уже на 16-й день работы, в то время как первая домна достигла тех же результатов лишь на 56-й. Впоследствии «Комсомолка» неоднократно реконструировалось, последний раз – в 2000 году, когда она вошла в строй после реконструкции, будучи практически построенной заново.

Сегодня ее производительность составляет порядка 3,4 тыс. тонн чугуна в сутки. В 2010 году на второй доменной печи было установлено бесконусное загрузочное устройство производства люксембургской компании «Пауль Вюрт».

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Теги: ммк, доменная печь, новости магнитогорска
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