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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 09:55

На ММК отмечают 75-летие стана, где катали броню в период ВОВ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском меткомбинате (ПАО «ММК», Челябинская область) отмечают 75-летие стана 2350, который выпускал броню в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Стан был изготовлен на заводе «Уралмаш» в 1935 году и был отправлен в Запорожье. Когда в 1941 году встал вопрос о необходимости выпуска бронированной стали, оборудование вместе с работниками и их семьями из Мариуполя эвакуировали в Магнитогорск. Стан был компактным: две нагревательные методические печи, клети ДУО и ТРИО, правильная машина, соединенные в единую технологическую цепочку передаточными рольгангами. Уже 1 июля 1942 года стан был принят в эксплуатацию и выполнял преимущественно заказы военного назначения. Металл шел на бронекатера, броневые автомобили для переброски пехоты и так называемые летающие танки – фронтовые штурмовики.

«До окончания войны цех находился под открытым небом и был меньше. Листы резали и отправляли на производство военной техники. Остальной конвейер был достроен в 1957 году. Сегодня процесс практически такой же. Слябы, нагретые до температуры 1 280 градусов, раскатывают двумя валиками в клети ДУО до толщины 37 миллиметров. Процесс контролирует оператор, регулирует все, пока лист не достигнет нужных параметров», – рассказал исполняющий обязанности начальника участка Родион Зайнагабдинов.

Сегодня стан 2350 производит лист для судостроения, мостостроения, машиностроения. В списке потребителей – заводы нефтехимаппаратуры, газо- и нефтезапорной арматуры, трубные, вагоностроительные предприятия России. Продукция ЛПЦ идет в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукцию стана 2350 используют судостроители Мурманска и Петербурга, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, Нижнего Новгорода и Волгограда.

За 75 лет оборудование не раз модернизировалось. Сейчас планируется усовершенствовать работу нагревательных печей, внедрить новый рекуператор. На участке листоотделки устанавливают новые современные ножницы для отбора проб. Но основные агрегаты работают четко и безотказно десятки лет.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
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