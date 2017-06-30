На ЧМК подвели итоги конкурса разработок молодых специалистов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) подведены итоги конкурса разработок молодых специалистов – работы посвящены совершенствованию технологий, организации и управления производством, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проводится ЧМК шестой год подряд. В этом году на звание «Лучшего молодого специалиста» претендовали 23 работника в возрасте до 30 лет. Профессиональное состязание проводилось по двум секциям: «Технология производства» и «Электрическое, энергетическое, механическое оборудование и информационные технологии».

Каждый участник презентовал работу по повышению эффективности различных аспектов деятельности комбината. Члены экспертных комиссий – директора по направлениям и главные специалисты – оценивали профессиональные знания конкурсантов, способность эффективно решать производственные задачи, а также актуальность проектов в масштабе всего предприятия.

Первое место в секции «Технология производства» заняла команда инженеров центральной аналитической лаборатории ЧМК: Ольга Иванова, Александра Чайкина и Дарья Усанова. Их работа касалась определения состава феррованадия для выплавки рельсовой стали, победители рассказали, как ее можно оптимизировать.

В секции «Электрическое, энергетическое, механическое оборудование и информационные технологии» победу одержала ведущий инженер-программист Марина Бастрон, которая представила разработку для улучшения электронной системы по приемке и подтверждению новых заказов.

Все победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями.