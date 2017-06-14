НАКС подтвердило качество продукции ММК-Метиз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Национальное агентство контроля сварки (НАКС) подтвердило качество сварочной проволоки омедненной марки ММК-S3MoTiB диаметрами 3,0 мм, 4,0 мм, и 5,0 мм по ТУ 14-4-1877-2004 производства ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По итогам аттестации выдано соответствующее свидетельство. Проволока включена в реестр аттестованных в НАКС сварочных материалов. Аттестация выполнялась на основании совместных решений с ПАО «ЧТПЗ», которое осуществляет поставку труб большого диаметра для строительства газопровода «Северный поток-2» – магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море.

Проволока предназначена для автоматической сварки под флюсом и может применяться для сварки нефтегазодобывающего оборудования, оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств. В частности, планируется ее использование для сварки трубопроводов сухопутной части «Северного потока-2».

ММК-Метиз входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината и специализируется на производстве широкой номенклатуры изделий из металла: проволоки, крепежных изделий железнодорожного и строительного применения, калиброванной стали, холоднокатаной ленты, электродов для сварки и других видов продукции.