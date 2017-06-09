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Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 15:21

Мечел награжден за активное участие в Годе экологии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мечел – ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания – награжден почетной грамотой за активное участие в Годе экологии Российской Федерации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Награждение состоялось в здании администрации президента РФ на торжественном собрании, посвященном Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды. Организаторами мероприятия выступили Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского, Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» при поддержке администрации президента РФ, профильных комитетов обеих палат парламента.

Почетными грамотами на собрании отмечены предприятия, которые вносят значительный вклад в дело охраны окружающей среды. С момента основания Группа Мечел инвестировала в природоохранные мероприятия более 15,7 млрд рублей.

В 2017 году крупные экологические программы реализуют предприятия, расположенные на челябинской промышленной площадке Группы: ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс». «В частности, завод "Мечел-Кокс" в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Минприроды РФ, Росприроднадзором и Челябинской областью приступил к выполнению проекта по техническому перевооружению бензольного отделения с закрытием цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания № 2. Внедрение современных технических решений позволит компании полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов вредных веществ», – говорится в сообщении компании.

Также активную работу по улучшению экологической обстановки в регионах присутствия ведут горнодобывающие предприятия Группы. В 2017 году ПАО «Южный Кузбасс» восстановит 77 гектаров нарушенных земель, АО ХК «Якутуголь» – около 59 гектаров. «Южный Кузбасс» в рамках биологической рекультивации отработанных площадей уже высадил 24 тыс. саженцев хвойных деревьев, в течение года планируется посадить еще 55 тыс.

ПАО «Южный Кузбасс» и ПАО «Коршуновский ГОК» ежегодно участвуют в программе восстановления рыбных запасов региональных водоемов. Ежегодно в местные реки компании выпускают сотни тысяч мальков нельмы, пеляди и сига, выращенных на средства предприятий.

Реализация проектов комплексной модернизации действующих производств, а также экологических программ позволяет последовательно снижать воздействие предприятий Группы «Мечел» на окружающую среду.

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, год экологии
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