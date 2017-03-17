«Мечел-Материалы» начинает производить цемент

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу Мечел) заключило соглашение с ООО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания» (ЮУГПК) о совместном производстве цемента и переработке отходов металлургического производства – документ подписан в рамках проходящей в Челябинске строительной выставки «УралСтройЭкспо», передает корреспондент Агентства новостией «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Предприятия будут производить строительный цемент марки ЦЕМII/А-Ш 42,5Н с добавлением доменного шлака. Среди его характеристик – повышенная устойчивость к агрессивной внешней среде. Такой цемент может быть использован как в гражданском, так и в промышленном строительстве, в частности, для возведения массивных подземных и подводных гидротехнических сооружений.

В рамках партнерства ЮУГПК будет поставлять основу цемента – клинкер, а непосредственно сам продукт будут изготавливать «Мечел-Материалы» с использованием доменного шлака Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел). Марка сертифицирована НТЦ «СибНИИцемент» по итогам исследования опытной партии.

По словам гендиректора ООО «Мечел-Материалы» Николая Пархомчука, работа в рамках подписанного соглашения позволит компании дополнительно загрузить производственные мощности и внести вклад в улучшение экологической обстановки в Челябинске за счет существенного увеличения использования отходов металлургического производства и постепенного уменьшения площади шлакоотвалов, поскольку отходы перерабатываются по передовой экологически чистой технологии на современном помольно-смесительном комплексе, который запущен в работу в 2013 году.