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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 17:47

«Мечел-Кокс» приступил к реализации экологического проекта стоимостью 71 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Мечел-Кокс» (входит в Группу Мечел) приступило к строительно-монтажным работам в рамках технического перевооружения бензольного отделения – представители министерства экологии Челябинской области проинспектировали реализацию проекта предприятия в рамках Года экологии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на  PR-службу по Уральскому региону Группы Мечел.

Техническое перевооружение бензольного отделения предусматривает закрытие цикла воды конечного охлаждения коксового газа в цехе улавливания № 2. Запланировано строительство новой градирни, спиральных теплообменников, насосных станций для охлаждения оборотной технической воды. В настоящий момент активно ведутся строительно-монтажные работы, изготавливаются металлоконструкции, идет поставка материалов и оборудования. Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит предприятию полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов фенола, нафталина, сероводорода, аммиака. Общая стоимость проекта – более 71 млн рублей. Завершить масштабную реконструкцию планируется к середине декабря 2017 года.

Техническое перевооружение бензольного отделения проводится в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного «Мечел-Коксом» с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по проведению в России Года экологии. Согласно документу завод реализует также ряд других серьезных экологических мероприятий. В частности, предприятие проводит масштабные ремонты сетей водоснабжения и водоотведения, резервуаров технической воды, газоочистных и аспирационных систем. На капитальную ревизию коммуникаций с частичной их реконструкцией «Мечел-Кокс» направит в этом году более 11 млн рублей. Мероприятия позволят минимизировать выбросы пыли и сократить потребление технической воды.

«"Мечел-Кокс" придерживается тех нормативов по выбросам, которые определены ему законодательно. При этом завод – одно из немногих предприятий в Челябинской области, которое в рамках года экологии добровольно взяло на себя серьезные дополнительные обязательства по природоохранным мероприятиям», – рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.

Как рассказал управляющий директор ООО «Мечел-Кокс» Сергей Корчаков, на предприятии действует долгосрочная программа по охране окружающей среды. «За последние шесть лет "Мечел-Кокс" вложил в экологические мероприятия 1,2 млрд рублей. В результате валовые выбросы загрязняющих веществ сократились почти на 40%, в том числе фенола – на 61%, нафталина – на 86%, сероводорода – на 80%», – отметил Корчаков.

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Теги: мечел, новости челябинска, год экологии, мечел кокс
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