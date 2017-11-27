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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 10:38

ММК представляет продукцию на крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский меткомбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) принимает участие в крупнейшей международной выставке строительных технологий, оборудования и материалов The Big 5 Show, которая открылась 26 ноября в Дубае (ОАЭ), сообщает пресс-служба комбината.

The Big 5 – крупнейшее мероприятие в строительной отрасли на Ближнем Востоке, и Магнитка все последние годы является неизменным его участником, что объясняется важностью ближневосточного рынка в структуре экспортных поставок комбината: в 2016 году отгрузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Востока составила около 1,7 млн тонн, более половины экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции Магнитки сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строительства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для строительной индустрии, воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (регион MENA). В прошлом году в форуме приняли участие 3,1 тыс. экспонентов, их стенды заняли площадь порядка 73,5 тыс. кв. м и привлекли около 75 тыс. посетителей.

Теги: ммк, выставка, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
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