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Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 13:15

ММК представит стали MAGSTRONG на «Иннопроме-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Екатеринбурге 10 июля стартовала VIII Международная промышленная выставка «Иннопром», главная тема которой «Умное производство. Глобальный подход» – свои внедренные промышленные разработки и реализованные инновационные проекты представит, в том числе Магнитогорский меткомбинат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по связям с общественностью предприятия ПАО «ММК».

«Особое место в экспозиции ММК, занимающей ведущее место на большом стенде Челябинской области, уделено высокопрочным и износостойким свариваемым маркам стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами», – говорится в сообщении.

VIII Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В 2016 году в рамках выставки «Иннопром» прошло порядка 150 мероприятий, открытых для посещения. В работе форума приняли участие 500 спикеров и экспертов на уровне СЕО.

Свою продукцию представили 640 индустриальных компаний-экспонентов из 17 стран мира.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости екатеринбурга, промышленность челябинской области, иннопром
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