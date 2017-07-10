ММК представит стали MAGSTRONG на «Иннопроме-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Екатеринбурге 10 июля стартовала VIII Международная промышленная выставка «Иннопром», главная тема которой «Умное производство. Глобальный подход» – свои внедренные промышленные разработки и реализованные инновационные проекты представит, в том числе Магнитогорский меткомбинат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по связям с общественностью предприятия ПАО «ММК».

«Особое место в экспозиции ММК, занимающей ведущее место на большом стенде Челябинской области, уделено высокопрочным и износостойким свариваемым маркам стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами», – говорится в сообщении.

VIII Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В 2016 году в рамках выставки «Иннопром» прошло порядка 150 мероприятий, открытых для посещения. В работе форума приняли участие 500 спикеров и экспертов на уровне СЕО.

Свою продукцию представили 640 индустриальных компаний-экспонентов из 17 стран мира.