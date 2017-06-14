Лучшие бригады по ремонту распредсетей выявлены в «Челябэнерго»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На учебном полигоне «Челябэнерго» в Красноармейском районе Челябинской области завершились соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

В соревнованиях приняли участие команды всех пяти производственных отделений филиала «Челябэнерго»: Златоустовских, Магнитогорских, Троицких, Центральных и Челябинских городских электрических сетей.

Программа включала в себя теоретические и практические задания, направленные на совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала. Судейская коллегия оценивала и командную работу, и индивидуальные действия. В течение пяти дней все бригады успешно прошли 8 этапов соревнований.

Участники соревнований продемонстрировали знания в области действующих правил, инструкций и норм, а также практические навыки. На одном из этапов требовалось освободить «пострадавшего» – манекен-тренажер – от действия электрического тока и оказать первую помощь. При прохождении другого этапа нужно было выполнить первичное подключение жилого дома от действующей линии электропередачи 0,4 кВ с применением гидроподъемника. Кроме того, условия соревнований включали техническое обслуживание разъединителя 10 кВ, замену главного рубильника в трансформаторной подстанции, тушение пожара на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и т.д.

Первое место по итогам соревнований заняла команда производственного отделения «Центральные электрические сети». Второе – бригада Магнитогорских, третье – команда Златоустовских электрических сетей.

В номинации «За волю к победе» победа присуждена команде ПО «Челябинские городские электрические сети». Диплом «Лучший мастер» вручен Евгению Панову из Центральных электрических сетей. Там же работает «Лучший электромонтер – производитель работ» - соответствующий диплом вручен Сергею Голубеву. Звания «Лучший электромонтер – член бригады» удостоен Сергей Выдрин из ПО «Златоустовские электрические сети».

Кроме того, дипломами отмечены самый опытный участник соревнований – Владимир Монетов – мастер ПО «Троицкие электрические сети», имеющий стаж работы в электроэнергетике около 30 лет, и самый молодой участник – Сергей Выдрин – 23-летний электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Златоустовских электросетей, его стаж работы – 1 год 3 месяца.

Лучшей среди судейских бригад признана бригада 2-го этапа соревнований в составе: старший судья этапа Толгат Жаппаспаев (Центральные ЭС филиала «Челябэнерго»), судья этапа Екатерина Христова (филиал «Свердловэнерго») и судья этапа Вячеслав Трошин (АО «ЕЭСК»).