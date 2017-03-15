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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 15:45

Коркинский разрез собираются засыпать шлаком с Троицкой ГРЭС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коркинский угольный разрез (АО «ЧУК») собираются засыпать шлаком с Троицкой ГРЭС – в компании говорят, что у промышленных отходов нулевой класс опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-службы АО, тему захоронения шлака Троицкой ГРЭС в разрезе начали обсуждать еще в 2013 году, тогда энергетики предлагали перевозить его на грузовиках. Данный вариант отвергли как неперспективный и дорогой. По мнению руководства ЧУК, самым оптимальным способом транспортировки шлака является его доставка по трубопроводу.

«Подобным образом мы делаем у себя. Система обваловки технологически отработана и практически безаварийна. Только в нашем случае длина трубопровода около 4 км, а между Троицком и Коркино придется протянуть трубу длиной около 100 километров. Но в любом случае это не такая уж безумная идея. В любом случае, вопрос необходимо как-то решать, поскольку емкость существующих хвостохранилищ почти исчерпана. Закон разрешает нам размещать отходы собственного производства, у них, в отличие от металлургических шлаков, нулевой класс опасности», – прокомментировал генеральный директор по добыче угля АО «Челябинская угольная компания» Валерий Кальянов.

По его словам, проект проходит предварительное обсуждение. Речь идет о перемещении 700-800 тыс. кубометров шлака в год. Кроме того, планируется освободить уже использованные хвостохранилища емкостью около 300 тыс. кубометров. Кальянов уточнил, что на реализацию проекта потребуется несколько миллиардов рублей.

Коркинский угольный разрез – гигантская яма глубиной более 500 м и диаметром около 3,5 км. Это самый глубокий угольный разрез в Евразии и единственный в мире карьер, где добывают уголь с глубины более 500 м открытым способом.

Ранее сообщалось, что лицензия на недропользование у Коркинского разреза заканчивается в декабре 2018 года. На его рекультивацию потребуется около 30 млрд рублей.

Ранее на эту тему: Рекультивация Коркинского разреза: как это будет

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Теги: троицкая грэс, коркинский разрез, новости коркино
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