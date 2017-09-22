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Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 11:24

«Карабашмедь» остановит работу 3 цехов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Капитальный ремонт химико-металлургического комплекса ЗАО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») начнется 25 сентября – на 25 суток остановят работу металлургический, сернокислотный и энергетический цеха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

В металлургическом цехе установят два новых конвертера марки Kumera объемом по 150 тонн каждый. Оборудование будет собирать отходящие газы. При ремонте также заменят футеровку печи Ausmelt и конвертеры. Обновится и система газоочистки. В шихтарнике металлургического цеха заменят подкрановые пути. Поставка новых кранов на предприятие ожидается в конце декабря 2017 года.

Работники сернокислотного цеха займутся промывкой основного оборудования и газоходов и чисткой емкостного оборудования. Сотрудникам энергетического цеха предстоит капитальный ремонт кислородной станции № 1.

Установка новых конвертеров с газоплотными напыльниками входит в программу мероприятий, реализуемых на «Карабашмеди» в Год экологии. Соглашение между заводом, Минприроды и Минэкологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Также будет построен участок механизированного розлива черновой меди, пройдет замена газоочистной системы. Это позволит сократить производственные выбросы. На природоохранные мероприятия планируется направить 2,3 млрд рублей.

Теги: рмк, русская медная компания, новости карабаша, карабашмедь
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