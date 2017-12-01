Пт, 01.12.2017, 12:00 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 10:18

К концу 2017 года на Южном Урале появятся 11 социальных объектов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До конца года в Челябинской области появятся 11 новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта – часть из них уже введена в эксплуатацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

На развитие объектов социальной сферы в 2017 году направлено 3,3 млрд рублей. В том числе 2,6 млрд – из областного бюджета. В текущем году введены в эксплуатацию: областная онкологическая поликлиника, школа в Парковом, реализован первый этап реконструкции комплекса «Рифей». Учебное учреждение в Парковом – самое крупное на Урале. Одновременно в школе могут обучаться 1 175 человек. На строительство было выделено 815 млн рублей.

Важным объектом здравоохранения для области является новая онкологическая поликлиника. «Площадь шестиэтажного здания поликлиники превышает 6 тыс. кв. метров. Общая стоимость строительства объекта составила 350 млн рублей», – подчеркнул глава Минстроя Челябинской области Виктор Тупикин.

В 2017 году завершен первый этап реконструкции спортивного комплекса «Рифей». На следующих стадиях планируется создание стадиона с беговыми дорожками и синтетическим покрытием, универсального спортзала и других объектов. Инвестор рассматривает возможность открытия на базе «Рифея» комплекса термальных бассейнов.

Разработано четыре типовых проекта школ на 1 500, 1 000, 500 и 300 мест. «Школа на 300 мест будет совмещена с детским садом: 250 мест для учащихся и 50 – для дошкольников. Этот проект актуален для малых городов и сельских поселений. Мы подстраиваемся под новые технологии обучения и требования министерства образования», – подчеркнул Виктор Тупикин.

Готовятся к сдаче оперблок и надземный теплый переход между корпусами Челябинской областной клинической больницы, детсад в Каслях, биатлонный стадион имени Ишмуратовой, ФОК в Южноуральске, городской архив Затоуста, школа искусств в Карабаше, а также сети газоснабжения парка инноваций в Малой Сосновке.

Теги: челябинская область, минстрой, виктор тупикин, новости челябинской области
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 16:36
Южноуральские парламентарии приняли в первом чтении «закон об экологической совести»
вчера, 15:36
РМК заинтересована в совместных разработках российских и германских горных инженеров
вчера, 15:15
Фортум уличили в антиконкурентном сговоре с ООО «Промтехэкспертиза»
вчера, 14:00
Малый и средний бизнес Челябинской области могут освободить от налога на движимое имущество
29 ноября, 17:17
Экологически ответственному бизнесу предоставят льготы по налогу на имущество в Челябинской области
29 ноября, 16:57
На переселение южноуральцев из аварийного жилья в 2018 году направят 1 млрд
29 ноября, 14:20
Суд поддержал позицию УФАС по делу о сговоре компаний при обслуживании детсадов и школ
29 ноября, 13:29
В Челябинске подорожали бензин и дизельное топливо
29 ноября, 12:54
Инвесторы помогут построить ледовую арену в Озерске
29 ноября, 10:00
Челябинский фонд имущества продал две типографии после 8 неудачных попыток
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость