К концу 2017 года на Южном Урале появятся 11 социальных объектов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До конца года в Челябинской области появятся 11 новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта – часть из них уже введена в эксплуатацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

На развитие объектов социальной сферы в 2017 году направлено 3,3 млрд рублей. В том числе 2,6 млрд – из областного бюджета. В текущем году введены в эксплуатацию: областная онкологическая поликлиника, школа в Парковом, реализован первый этап реконструкции комплекса «Рифей». Учебное учреждение в Парковом – самое крупное на Урале. Одновременно в школе могут обучаться 1 175 человек. На строительство было выделено 815 млн рублей.

Важным объектом здравоохранения для области является новая онкологическая поликлиника. «Площадь шестиэтажного здания поликлиники превышает 6 тыс. кв. метров. Общая стоимость строительства объекта составила 350 млн рублей», – подчеркнул глава Минстроя Челябинской области Виктор Тупикин.

В 2017 году завершен первый этап реконструкции спортивного комплекса «Рифей». На следующих стадиях планируется создание стадиона с беговыми дорожками и синтетическим покрытием, универсального спортзала и других объектов. Инвестор рассматривает возможность открытия на базе «Рифея» комплекса термальных бассейнов.

Разработано четыре типовых проекта школ на 1 500, 1 000, 500 и 300 мест. «Школа на 300 мест будет совмещена с детским садом: 250 мест для учащихся и 50 – для дошкольников. Этот проект актуален для малых городов и сельских поселений. Мы подстраиваемся под новые технологии обучения и требования министерства образования», – подчеркнул Виктор Тупикин.

Готовятся к сдаче оперблок и надземный теплый переход между корпусами Челябинской областной клинической больницы, детсад в Каслях, биатлонный стадион имени Ишмуратовой, ФОК в Южноуральске, городской архив Затоуста, школа искусств в Карабаше, а также сети газоснабжения парка инноваций в Малой Сосновке.