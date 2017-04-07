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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 17:11

Инвестиции РМК в развитие горно-металлургического комплекса Казахстана приближаются к 1 млрд долларов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиции Русской медной компании (РМК) в развитие горно-металлургического комплекса Казахстана приближаются к 1 млрд долларов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В рамках развития горно-металлургического комплекса Казахстана РМК в настоящее время ведет строительство рудника на месторождении "Весенне-Аралчинское". Его производственная мощность составит 500 тыс. т медно-цинковой руды в год. В перспективе компания планирует вовлечь в разработку месторождения "Кундызды" и "Лиманное" (общая производственная мощность – 4 млн т медно-цинковой руды в год)», – сообщили в пресс-службе РМК.

ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК) уже активно использует в работе передовую технику мировых производителей. Так, в 2015 году АМК приобрела дополнительное оборудование по обогащению медно-цинковых руд, которое позволило увеличить извлечение меди до 90%, цинка – до 80%.

С учетом реализации этих проектов общий объем инвестиций Группы РМК в казахстанский дивизион может достичь порядка $1 млрд с начала деятельности компании в республике в 2004 году. Дополнительно будет создано до 1,5 тыс. рабочих мест, при этом технологическая модернизация существующих предприятий не предполагает высвобождения работников.

Стратегические планы предприятий Группы РМК в Актюбинской области, которые включают внедрение передовых технологий обогащения руды, улучшение качества продукции, а также повышение экологической безопасности производства, премьер-министру Республики Казахстан Бакытжану Сагинтаеву представили на совещании о развитии Актюбинской агломерации и горно-металлургического комплекса республики.

Сагинтаев отметил важность эффективного сотрудничества государства и бизнеса в сфере горно-металлургического комплекса Казахстана. Власти республики намерены и впредь поддерживать горнодобывающие предприятия. В частности, планируется рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых при разработке месторождений с глубоким залеганием рудных тел.

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Теги: рмк, русская медная компания, новости казахстана
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