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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 12:21

Группа «РВМ Капитал» станет инвестором предпроектной подготовки строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа «РВМ Капитал» выступит инвестором предпроектной подготовки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург – соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Борис Дубровский и председатель Совета директоров компании Сергей Орлов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее «РВМ Капитал» создала дочернюю структуру – ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали», которое выступило покупателем доли в хозяйственном партнерстве «Уральская скоростная магистраль», принадлежащей до этого ОАО «ФЦПФ».

«Согласно договору группа инвестирует в проекты, реализуемые на территории Челябинской области. Соглашение предусматривает максимальное использование сырья и комплектующих, выпускаемых южноуральскими предприятиями», – рассказали в пресс-службе главы региона.

Областные власти, в свою очередь, будут оказывать компании содействие во взаимодействии с органами местного самоуправления, говорится в сообщении.

Проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства в рамках концессионной инициативы. Эта модель предполагает, что проектирование и строительство магистрали будет выполняться на частные и привлеченные концессионером средства, что позволит минимизировать бюджетное финансирование в проект, уточнили в пресс-службе.

Планы по вхождению в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» также подтвердило правительство Свердловской области. Предполагается, что договор с соседним регионом будет подписан до 10 марта, отмечается в сообщении.

«Сейчас власти Челябинской и Свердловской областей совместно работают над привлечением бизнеса к реализации инвестпроектов на базе высокоскоростной магистрали. Общая стоимость проекта составит предположительно 165 млрд рублей, из которых большая часть будет приходиться на частные инвестиции, возврат которых будет обеспечен на этапе эксплуатации ВСМ», – говорится в сообщении.

Новая высокоскоростная магистраль должна будет соединить Челябинск и Екатеринбург железнодорожной линией, по которой доехать от одного областного центра до другого можно будет за 1 час 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута через два аэропорта.

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