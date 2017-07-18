Группа ММК по итогам II квартала 2017 года увеличила общее производство стали на 3,8%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ММК по итогам второго квартала 2017 года увеличила общее производство стали на 3,8% по сравнению с первым кварталом – до 3,2 млн тонн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В сообщении говорится, что во втором квартале текущего года общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске составляла более 90%. Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК – 2,9 млн тонн, что на 5,9% больше по сравнению с первым кварталом.

В Группе ММК производство продукции HVA за указанный период составило 1,3 млн тонн (минус 1,9% к первому кварталу). Доля такой продукции в общем объеме производства составляла 44,7%.

Производство угольного концентрата Белона за второй квартал составило 699 тыс. тонн – рост на 14,8% к уровню прошлого квартала.

Что касается показателей за полугодие, то общее производство стали в Группе ММК составило 6,2 млн тонн (+0,6% к аналогичному периоду 2016), общая загрузка сталеплавильных мощностей основной площадки в Магнитогорске (с учетом графика текущих ремонтов) превышала 92%. Общая отгрузка товарной продукции в Группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) составила 5,6 млн тонн (минус 3,2%).

В Группе ММК производство продукции HVA за шесть месяцев 2017 года составило 2,6 млн тонн (минус 2,6% к шести месяцам 2016). Доля такой продукции в общем объеме производства увеличилась до 46,4%. Производство угольного концентрата Белона составило 1,6 млн тонн – снижение на 1,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В сообщении говорится, что начавшийся в конце второго квартала сезонный подъем на российском рынке проката строительного назначения продолжится и в третьем. Ожидаемый рост объемов реализации товарной продукции, снижение себестоимости основных сырьевых ресурсов и повышение экспортных цен должны оказать поддержку финансовым результатам компании в июле-сентябре 2017 года.