Группа ГАЗ поставит «Транснефти» автомобили «Урал NEXT»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ГАЗ (входит в состав промышленной группы «Базовый Элемент») поставит компании «Транснефть» 40 автомобилей нового семейства «Урал NEXT» (колесные формулы 4х4 и 6х6) – поставка российскому оператору магистральных нефтепроводов начнется в июле 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

К потребителю отправятся вахтовые автобусы для рабочих бригад, бортовые и грузопассажирские автомобили с крано-манипуляторными установками, седельные тягачи, самосвалы. Автомобили будут работать в местах эксплуатации трубопроводов в различных регионах России – Иркутской, Тюменской, Брянской, Самарской областях, Краснодарском крае.

«Транснефть» является одним из ключевых корпоративных клиентов автозавода «Урал» (Миасс, Челябинская область). Автозавод сотрудничает с компанией около 15 лет. В настоящий момент в транспортном парке «Транснефти» – около 1,5 тыс. автомобилей «Урал»: нефтепромысловая техника, автокраны, специализированные фургоны, автомастерские.

Техника «Урал» эксплуатируется в местах прокладки трубопроводов, где часто отсутствуют дороги с твердым покрытием. География эксплуатации – от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края, от Калининградской области до Дальнего Востока.

Большегрузные автомобили семейства NEXT, выпуск которых начался в 2015 году, отвечают самым современным стандартам эргономики, надежности, безопасности и комфорта.

Автомобили «Урал» и спецтехника на их базе способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать заболоченные участки, горные перевалы, глубокие снега и пески, брод глубиной 0,7 м. Легендарные внедорожные качества автомобиля, его надежность и высокий уровень комфорта высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа.

Фото пресс-службы автозавода «Урал»