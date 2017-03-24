Пт, 24.03.2017, 16:47 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 24 марта 2017 года, 15:10

Группа ГАЗ поставит «Транснефти» автомобили «Урал NEXT»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Группа ГАЗ (входит в состав промышленной группы «Базовый Элемент») поставит компании «Транснефть» 40 автомобилей нового семейства «Урал NEXT» (колесные формулы 4х4 и 6х6) – поставка российскому оператору магистральных нефтепроводов начнется в июле 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

К потребителю отправятся вахтовые автобусы для рабочих бригад, бортовые и грузопассажирские автомобили с крано-манипуляторными установками, седельные тягачи, самосвалы. Автомобили будут работать в местах эксплуатации трубопроводов в различных регионах России – Иркутской, Тюменской, Брянской, Самарской областях, Краснодарском крае.

«Транснефть» является одним из ключевых корпоративных клиентов автозавода «Урал» (Миасс, Челябинская область). Автозавод сотрудничает с компанией около 15 лет. В настоящий момент в транспортном парке «Транснефти» – около 1,5 тыс. автомобилей «Урал»: нефтепромысловая техника, автокраны, специализированные фургоны, автомастерские.

Техника «Урал» эксплуатируется в местах прокладки трубопроводов, где часто отсутствуют дороги с твердым покрытием. География эксплуатации – от Ямало-Ненецкого автономного округа до Краснодарского края, от Калининградской области до Дальнего Востока.

Большегрузные автомобили семейства NEXT, выпуск которых начался в 2015 году, отвечают самым современным стандартам эргономики, надежности, безопасности и комфорта.

Автомобили «Урал» и спецтехника на их базе способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать заболоченные участки, горные перевалы, глубокие снега и пески, брод глубиной 0,7 м. Легендарные внедорожные качества автомобиля, его надежность и высокий уровень комфорта высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа.

Фото пресс-службы автозавода «Урал»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: автозавод урал, новости миасса, группа газ
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 16:14
Представители «МРСК Урала» обсудили доступность энергоинфраструктуры с бизнесом Челябинской области
сегодня, 15:26
На заводе «Уральская кузница» прошла отчетная конференция организации ветеранов
вчера, 13:53
«Уралмрамор» заявил о намерении взять в аренду «Уфалейникель»
вчера, 13:40
ЧМК открыл прием персонала на рабочие специальности
вчера, 12:21
ММК впервые проведет День инвестора на Лондонской фондовой бирже
вчера, 11:29
Всемирный фонд дикой природы оценил экологическую ответственность РМК
22 марта, 17:11
В 2017 году дорожный фонд Челябинской области превысил 10 млрд рублей
22 марта, 16:50
Южноуральский Минэконом не смог освоить 160 млн на развитие промышленности
22 марта, 15:50
На развитие транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации власти выделят 1 млрд
22 марта, 10:34
ЧМК освоил производство балки для строительства промышленных цехов
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость