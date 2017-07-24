Пн, 24.07.2017, 12:05 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 09:49

Горнозаводская агломерация обеспечит 6% рост ВРП и 12% рост доходов населения к 2022 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Создание агломерации «Горный Урал» обеспечит как минимум шестипроцентный рост валового регионального продукта и 12-процентный рост доходов населения к 2022 году (по сравнению с 2016), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на расчеты Минэкономразвития Челябинской области.

Напомним, проект по формированию единого пространства горнозаводской зоны получил поддержку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и предложен министерством экономического развития Российской Федерации для реализации на пилотной основе в рамках программы по модернизации моногородов.

Полицентрическая горнозаводская агломерация объединит семь моногородов с численностью проживающих более 530 тыс. человек. Это Златоуст, Миасс, Сатка, Чебаркуль, Трехгорный, Бакал и Карабаш, а также, возможно, Кусинский район.

«Считаю, что это серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Напомню, данная работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в агломерацию "Горный Урал", уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов», – прокомментировал выбор Минэконома Борис Дубровский.

Добавим, среди предпосылок формирования агломерации в горнозаводской части области эксперты отмечают высокую степень индустриализации территории и сложившиеся производственные связи. В частности, три промышленных кластера – транспортного и автомобильного машиностроения и по производству оборудования для медицины и сельского хозяйства – обеспечивают 13% от ВРП Челябинской области.

Другие предпосылки – это удаленность от мегаполисов (транспортная доступность 3,5-4 часа), высокая плотность городского населения, общая система объектов инженерной инфраструктуры и общие социальные и культурно-бытовые связи.

Главные же препятствия – тенденция к оттоку трудовых ресурсов и наличие выраженных инфраструктурных ограничений для развития промышленности: недостаточность дорожной сети, нехватка энергомощностей в промышленной зоне агломерации и наличие проблем с водоснабжением в населенных пунктах.

Ожидается, что объединение городов позволит совместно решать общие проблемы, даст дополнительные возможности для развития территорий, появления новых точек роста и, в конечном итоге, для улучшения качества жизни населения.

Инфографика предоставлена Минэкономразвития Челябинской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, агломерация, минэкономразвития, инфографика, горный урал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 600
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 14:43
На Южном Урале назвали имена лучших молодых предпринимателей
21 июля, 13:15
В Челябинске на 90 суток приостановлена работа опасного цеха химпредприятия
21 июля, 11:12
Челябинского бизнесмена осудят за уклонение от уплаты налогов на 21 млн
20 июля, 17:59
ЧМК сообщил о начале освоения рынка крупнотоннажных слитков
20 июля, 15:55
Каждый южноуралец съел в 2016 году, в среднем, 40 кг хлеба и булочек
20 июля, 13:53
На ЧМК определили лучших мастеров и бригадиров
20 июля, 12:58
Суд признал незаконной передачу участка возле реки Миасс под логистический центр
19 июля, 12:58
Сроки подключения к энергоносителям сократятся на Южном Урале
19 июля, 11:47
Товарооборот Челябинской области с Кыргызстаном вырос в 1,5 раза
18 июля, 16:23
Группа ММК по итогам II квартала 2017 года увеличила общее производство стали на 3,8%
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

  • Уже регулярно участвую
    18%
  • Нет, это задача силовых структур
    12%
  • Готов(а) перепостить сообщение о пропаже в соцсети
    26%
  • Хотел(а) бы, но не знаю, где «записаться» в волонтеры
    11%
  • График работы не позволяет
    34%

Всего проголосовало: 1089

Подписка на новости
Прислать новость