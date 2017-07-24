Горнозаводская агломерация обеспечит 6% рост ВРП и 12% рост доходов населения к 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Создание агломерации «Горный Урал» обеспечит как минимум шестипроцентный рост валового регионального продукта и 12-процентный рост доходов населения к 2022 году (по сравнению с 2016), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на расчеты Минэкономразвития Челябинской области.

Напомним, проект по формированию единого пространства горнозаводской зоны получил поддержку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и предложен министерством экономического развития Российской Федерации для реализации на пилотной основе в рамках программы по модернизации моногородов.

Полицентрическая горнозаводская агломерация объединит семь моногородов с численностью проживающих более 530 тыс. человек. Это Златоуст, Миасс, Сатка, Чебаркуль, Трехгорный, Бакал и Карабаш, а также, возможно, Кусинский район.

«Считаю, что это серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Напомню, данная работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в агломерацию "Горный Урал", уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов», – прокомментировал выбор Минэконома Борис Дубровский.

Добавим, среди предпосылок формирования агломерации в горнозаводской части области эксперты отмечают высокую степень индустриализации территории и сложившиеся производственные связи. В частности, три промышленных кластера – транспортного и автомобильного машиностроения и по производству оборудования для медицины и сельского хозяйства – обеспечивают 13% от ВРП Челябинской области.

Другие предпосылки – это удаленность от мегаполисов (транспортная доступность 3,5-4 часа), высокая плотность городского населения, общая система объектов инженерной инфраструктуры и общие социальные и культурно-бытовые связи.

Главные же препятствия – тенденция к оттоку трудовых ресурсов и наличие выраженных инфраструктурных ограничений для развития промышленности: недостаточность дорожной сети, нехватка энергомощностей в промышленной зоне агломерации и наличие проблем с водоснабжением в населенных пунктах.

Ожидается, что объединение городов позволит совместно решать общие проблемы, даст дополнительные возможности для развития территорий, появления новых точек роста и, в конечном итоге, для улучшения качества жизни населения.

Инфографика предоставлена Минэкономразвития Челябинской области