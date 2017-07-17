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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 14:59

Минэкономразвития РФ сделало пилотным проект агломерации моногородов «Горный Урал»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицентрическая агломерация «Горный Урал» выбрана Минэкономразвития РФ для реализации на пилотной основе – она объединяет семь моногородов Челябинской области с численностью проживающих 500 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Это серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Напомню, данная работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в агломерацию "Горный Урал", уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и инвестиционной привлекательности моногородов», – отметил губернатор Борис Дубровский.

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции определила три потенциально возможных проекта по агломерации. Наиболее проработанным оказался проект агломерации моногородов в Челябинской области – «Горный Урал», в которую входят Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал.

Минэкономразвития предложило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву выбрать «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, горный урал, аголомерация
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