Минэкономразвития РФ сделало пилотным проект агломерации моногородов «Горный Урал»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицентрическая агломерация «Горный Урал» выбрана Минэкономразвития РФ для реализации на пилотной основе – она объединяет семь моногородов Челябинской области с численностью проживающих 500 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Это серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Напомню, данная работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в агломерацию "Горный Урал", уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и инвестиционной привлекательности моногородов», – отметил губернатор Борис Дубровский.

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции определила три потенциально возможных проекта по агломерации. Наиболее проработанным оказался проект агломерации моногородов в Челябинской области – «Горный Урал», в которую входят Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал.

Минэкономразвития предложило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву выбрать «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе.