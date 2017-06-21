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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 17:58

Ежеквартально на Южном Урале выявляют 300-400 нелегальных свалок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ежеквартально на Южном Урале выявляют 300-400 нелегальных свалок – на пяти официальных полигонах находится не более 15% мусора, причем ежегодное образование твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области составляет около 900 тыс. тонн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные министра экологии Ирины Гладковой. 

Так, в первом квартале 2017 года выявлено 297 свалок общей площадью 145 га. «Основными причинами захламления территорий являются отсутствие учета образования отходов и контроля за их движением, а также отсутствие полигонов, соответствующих требованиям законодательства. Всего на территории области действует пять полигонов, на которые поступает только 15% от образуемых отходов. Остальная часть образуемых ТКО размещается на свалках, в том числе несанкционированных, где отсутствует какой-либо учет поступающих отходов», – сообщила Гладкова на совещании с главами муниципалитетов. 

Экологи обнаружили 11 нелегальных свалок и 5 фекальных стоков в Сосновском районе

С 2016 года в Челябинской области утверждена новая территориальная схема обращения с ТКО, в соответствии с которой регион поделен на шесть кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский. Для каждого пределены количество и места размещения объектов сортировки и размещения ТКО, перегрузочные станции, сформирована логистика мусорных потоков. Работа по обращению с отходами в кластерах будет вестись региональным оператором по обращению с ТКО. В Магнитогорске такой оператор уже определен и приступил к заключению договоров, инвентаризации свалок, расчету тарифа.

Губернатор Борис Дубровский поручил руководителям территорий обеспечить учет и ликвидацию несанкционированных свалок, а также организовать контроль за состоянием санкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок.

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Теги: челябинская область, экология, борис дубровский, мусор, полигон тбо, год экологии, свалки
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