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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 15:40

Энергетики обеспечили электроснабжение нового микрорайона в селе Миасское


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили первый этап технологического присоединения к электросетям малоэтажной жилой застройки селе Миасское (Красноармейский район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Для его надежного электроснабжения энергетики построили воздушно-кабельную линию классом напряжения 10 кВ суммарной протяженностью около 5,3 километра с установкой шести трансформаторных подстанций 250 кВА, 400 кВа и 630 кВА. От вновь установленных комплектных трансформаторных подстанций по территории застройки построены воздушные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 4,9 км.

На сегодня завершены пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования, необходимые для электроснабжения первой очереди застройки. После завершения ряда процедур у первых 100 домовладельцев появится возможность получить электроэнергию. Реализация второго этапа технологического присоединения микрорайона (еще 513 земельных участков) намечена в конце 2017 года.

Все работы проведены в рамках реализации договора по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», заключенного с администрацией Красноармейского муниципального района за счет средств, выделенных из бюджета района, что позволило реализовать комплексный подход к обеспечению земельных участков сетевой инфраструктурой.

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости красноармейского района
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