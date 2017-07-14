Дубровский в День металлурга ввел в строй новое производство на ММК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в День металлурга ввел в строй новое производство на Магнитогорском металлургическом комбинате – также состоялось подписание специального инвестиционного контракта между правительством и ПАО «ММК», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Поздравляю вас с большим событием в жизни комбината. Введен в строй мощный комплекс – агрегат непрерывного цинкования. Прекрасно понимаю его значимость. Мощности в выпуске оцинкованного проката выросли на 20%. Это, безусловно, даст серьезный экономический эффект. Ловлю себя на мысли, что я не сильно удивлен этим событием. Инвестиции в обновление и развитие производства для Магнитки давно стали нормой. Есть и замечательная традиция – делать себе на День металлурга такие производственные подарки. Пусть так будет и впредь. Поздравляю вас с новой трудовой победой. Горжусь нашим легендарным комбинатом», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии открытия агрегата.

В рамках визита на ММК в День металлурга глава региона принял участие вводе в строй новых, экономически и экологически значимых производственных объектов. Кроме агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 (АНГЦ-3), была введена в строй система аспирации литейного двора доменной печи № 10.

«В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания комбината. В течение 15 лет мы шаг за шагом запускали агрегаты цинкования. На протяжении многих лет мы работаем по реконструкции и строительству новых проектов, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью», – отметил председатель совета директоров комбината Виктор Рашников.

Борису Дубровскому также представили проект по реконструкции газоочистных установок в электросталеплавильном цехе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».