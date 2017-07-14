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Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 15:53

Челябинская область и ММК-Метиз заключили специальный инвестконтракт


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство экономического развития Челябинской области и ОАО «ММК-Метиз» заключили специальный инвестконтракт (СПИК) на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции», в рамках которого до 2025 года планируется произвести продукции на 39 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В рамках данного контракта ОАО «ММК-Метиз», выступающее в качестве инвестора, обязуется до 2025 года вложить в проект не менее 2,9 млрд рублей; произвести и реализовать промышленную продукцию (крепежные изделия, проволоку, стальные канаты, калиброванный прокат) на оговоренную сумму; выплатить в бюджеты всех уровней налоги с учетом применения налоговых льгот на сумму 2,8 млрд рублей.

«В частности, инвестиции в производство импортозамещающей продукции – крепежа – составят 0,4 млрд рублей (срок окупаемости проекта – три года), инвестиции в производство высокоуглеродистой проволоки и канатов составят 1,9 млрд рублей (проект позволит расширить сортамент продукции предприятия, срок окупаемости – 2,7 года). В рамках проекта по применению новых технологий инвестиции в производство калиброванного проката составят 0,6 млрд рублей (срок окупаемости – 1,6 года)», – уточнили на предприятии.

Региональный специальный инвестиционный контракт (СПИК) фиксирует обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в предусмотренные сроки и гарантии со стороны правительства Челябинской области в части налоговых и регуляторных условий, а также в части предоставления мер стимулирования и поддержки. Напомним, первый СПИК в Челябинской области на 4,8 млрд рублей был заключен с Магнитогорским меткомбинатом.

В Челябинской области претендовать на заключение региональных специнвестконтрактов могут инвесторы с проектами по выпуску высокотехнологичной продукции стоимостью от 350 млн рублей. Вопрос о предоставлении инвесторам тех или иных налоговых льгот в рамках СПИК решает экспертный совет при правительстве Челябинской области.

Во время реализации данного проекта планируется перенести действующее производство ОАО «ММК-Метиз» с калибровочной на метизную площадку. Будет освоено новое высокотехнологичное оборудование и лучшие современные технологии, удовлетворяющие самым высоким экологическим требованиям, а также требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

На высвобождающихся площадях калибровочной площадки с 2016 года реализуется проект по созданию индустриального парка. В настоящее время на данной площадке работают восемь предприятий малого и среднего бизнеса, занимая в общей сложности 8 тыс. квадратных метров производственных площадей. Министерство промышленности и торговли России приняло решение о соответствии индустриального парка и управляющей компании требованиям законодательства, что дает ООО «ММК-Индустриальный парк» возможность, начиная с 1 августа 2017 года предоставлять резидентам налоговые льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5%.

Концентрируя бизнес на одной промышленной площадке, создавая современное и высокоэффективное производство, метизники ММК дадут вторую жизнь калибровочной площадке, широко используя при этом возможности индустриального парка.

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Теги: ммк, ммк-метиз, новости магнитогорска, минэкономразвития, специнвестконтракт
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