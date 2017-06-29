Верхнеуральск получит 32 млн на строительство 2-й очереди очистных сооружений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский выделил средства на строительство второй очереди очистных сооружений в Верхнеуральске (Челябинская область) – еще 2 млн рублей даст муниципалитет на благоустройство прилегающей территории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В настоящий момент общая очистка воды в городе достигла 92%, а по ряду параметров – 100%. Для того чтобы общая очистка составила 98%, требуется реализация второго этапа. Работы планируют завершить до конца 2017 года.

«Теперь наглядно виден результат, на что пошли вложенные средства», – отметил Борис Дубровский, осмотрев образцы воды до и после очистки.

Напомним, по поручению губернатора в Верхнеуральске с 2015 года разрабатывается и реализуется программа по реконструкции городских очистных сооружений. На проведение первой очереди работ в 2016 году было направлено 33,3 млн рублей из областного бюджета. В рамках проекта было проведено обследование объекта, определены первостепенные задачи для запуска механической и биологической очистки.

Во время визита в Верхнеуральск в начале 2017 года Борис Дубровский потребовал завершить к первому марта реализацию первого этапа строительства очистных сооружений.