В Верхнеуральске в феврале запустят первую очередь очистных сооружений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнеуральске (Челябинская область) в феврале 2017 года запустят очистные сооружения – губернатор Борис Дубровский поставил задачу до конца следующего месяца ввести в эксплуатацию первую очередь объекта коммунальной инфраструктуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В ходе рабочей поездки в Верхнеуральский район Борис Дубровский проконтролировал выполнение работ по реконструкции городских очистных сооружений. По поручению губернатора в Верхнеуральске с 2015 года разрабатывается и реализуется программа по реконструкции городских очистных сооружений. На проведение первой очереди работ в 2016 году было направлено 33,3 млн рублей из областного бюджета. В рамках проекта было проведено обследование объекта, определены первостепенные задачи для запуска механической и биологической очистки.

«На сегодняшний день проведены работы по реконструкции здания котельной очистных сооружений. В январе текущего года после приемки объекта Ростехнадзором, котельная уже будет введена в эксплуатацию. Параллельно ведутся работы по реконструкции самих очистных сооружений бытовых стоков первого этапа и в ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы. В планах на текущий год − проведение реконструкции дренажной насосной станции и приобретение необходимого оборудования. Работы завершаются», − пояснили в пресс-службе правительства региона.

По окончании осмотра хода работ губернатор Борис Дубровский поставил перед руководством муниципалитета задачи обеспечить ввод в эксплуатацию первой очереди важного объекта коммунальной инфраструктуры до конца февраля 2017 года.

Фото пресс-службы правительства региона