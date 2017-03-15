Дубровский: Ввод в эксплуатацию метро улучшит экологию в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский губернатор Борис Дубровский считает, что инвестиции в завершение строительства метрополитена в Челябинске экологически оправданы – по его словам, региональное правительство будет добиваться финансирования этого объекта на федеральном уровне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Инвестиции в завершение строительства метрополитена с точки зрения улучшения качества атмосферного воздуха могут оказаться даже более эффективными, чем мероприятия, проводимые промышленниками. Поэтому на федеральном уровне мы будем инициировать реализацию механизмов, направленных на ввод метро в эксплуатацию», – сказал Дубровский, выступая на форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса» в Москве.

Среди других мер по снижению влияния транспорта на состояние атмосферного воздуха, которые планирует реализовывать региональное правительство, Дубровский назвал стимулирование перехода на электротранспорт и ограничение въезда в город большегрузной автотехники.

Глава региона также отметил, что правительство Челябинской области «системно, используя самые разнообразные формы и площадки, будет добиваться реализации на практике нового механизма управления качеством атмосферного воздуха в областном центре – за счет системы квотирования», сообщает его пресс-служба.

«Допустимая нагрузка на атмосферный воздух должна быть разделена между промышленными предприятиями через квоты. При внедрении квотирования должно произойти кардинальное изменение системы управления качеством воздуха, которое в конечном итоге должно отвечать всем санитарным требованиям и нормам. Главная цель – снизить нагрузку на атмосферный воздух до комфортного для проживания граждан уровня – одной ПДК (предельно допустимой концентрации) в жилых районах», – отметил Дубровский.

По его мнению, роль собственников и менеджмента промышленных предприятий, расположенных в Челябинской области, заключается в том, чтобы «сформировать эффективную систему мотивации, при которой снижение негативного влияния на качество атмосферного воздуха встанет в один ряд с ключевыми задачами: увеличение объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции», говорится в сообщении.

Челябинский метрополитен строится с перерывами с начала 90-х годов. К настоящему времени построена одна станция «Комсомольская площадь». Сейчас строительство практически не ведется, однако объект требует вложений для поддержания в безаварийном состоянии.

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