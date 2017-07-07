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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 14:44

ВАЖНО. Долги предприятий ЖКХ за электроэнергию на Южном Урале приблизились к миллиарду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил профильному заместителю разобраться с ситуацией роста дебиторской задолженности предприятий ЖКХ – сумма долга уже почти достигла 1 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Данное поручение последовало в ответ на письмо от Гарантирующего поставщика – ПАО «Челябэнергосбыт», в котором компания просит власти о содействии.

«В течение отопительного периода 2016-2017 года, по данным на конец мая, долг предприятий ЖКХ перед энергоснабжающей организацией вырос с 556 млн до 925 млн рублей. За месяц ситуация кардинально не изменилась: долги муниципальных котельных и водоканалов к концу июня составляют 890 млн», – говорится в сообщении.

Между тем, указывают в компании, ежегодно со стороны областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются денежные средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трех лет погашение долгов за счет этих средств практически не осуществляется.

ПАО «Челябэнергосбыт» просит губернатора оказать содействие в разрешении ситуации с неплатежами за электрическую энергию организаций сферы ЖКХ Челябинской области, а также провести проверку расходования муниципальными образованиями денежных средств, выделяемых областным бюджетом для покрытия расходов на ТЭР.

«Пока преждевременно делать какие-либо выводы. Очевидно, что ситуация крайне непростая и требует детального анализа», – прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Ввиду значимости описываемой ситуации соответствующие поручения даны заместителю губернатора Сергею Шалю, добавил он.

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Теги: коммуналка, борис дубровский, долги за тэр, пао челябэнергосбыт
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