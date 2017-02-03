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Агентство новостей Доступ 1 3 февраля 2017 года, 17:06

Для развития аэропорта Челябинска планируют найти базовую авиакомпанию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске планируется привлечь базовую авиакомпанию для развития аэропорта – организации, которая будет готова зайти на территорию южноуральского воздушного порта, обещают скидки по налогу на прибыль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам рабочего совещания в Заксобрании, посвященного проекту развития местного аэропорта.

По словам гендиректора Челябинского авиапредприятия Юрия Конькова, сдерживающим фактором в развитии челябинского аэропорта является именно отсутствие якорного перевозчика.

«Аэропорты с базовой авиакомпанией имеют больше возможностей для развития. Это не только увеличение пассажиропотока, но и улучшение инвестиционного климата в регионе», – отметил гендиректор авиапредприятия Юрий Коньков.

На совещании под председательством зампреда комитета по промышленной политике и транспорту Андрея Самсонова было предложено разработать законопроект, предусматривающий для авиакомпаний, открывающих филиал и реализующих маршрутную сеть из Челябинска, снижение региональной части налога на прибыль с 18% до 13,5%. Привлечение базовой авиакомпании обеспечит также ежегодный рейс, который принесет в бюджет региона дополнительные 15 млн рублей.

«Привлечение в челябинский аэропорт базового перевозчика позволит развивать географию полетов и улучшит инвестиционный климат в регионе», – добавил Самсонов, отметив. что участники рабочего совещания поддержали необходимость разработки законопроекта о таких преференциях.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы резервного источника электропитания аэропорта, организации транспортных маршрутов по доставке пассажиров и персонала, установки камер видеонаблюдения при подъезде к привокзальной площади с подключением к автоматизированной системе «Безопасный город». В ближайшее время на территории, прилегающей к аэропорту, будет организована бесплатная стоянка для автотранспорта.

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Теги: аэропорт челябинск, заксобрание, новости челябинска
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