Директор Торгового дома ММК награжден Почетным знаком РСПМ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Москве прошел 20-й юбилейный Конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции – участие приняли представители ООО «Торговый дом ММК», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Всего в работе конгресса участвовали более 90 руководителей и ведущих специалистов металлургических и металлоторговых компаний России, на долю которых приходится более 50% поставок металлопродукции на российский рынок. На пленарном заседании были подведены итоги деятельности РСПМ за прошедший год и дана оценка по всем направлениям его работы. Была заслушана информация об основных направлениях развития металлургической промышленности.

Топ-менеджеры ведущих производителей и поставщиков металлопродукции дали свои оценки текущему состоянию и ближайшим перспективам развития российского рынка металлов. По завершению пленарной части Конгресса был избран Совет РСПМ, в который вошел директор ООО «Торговый дом ММК» Денис Лядов. Он же стал одним из отмеченных на церемонии награждения руководителей компаний «Почетным Знаком РСПМ». Этой награды руководитель Торгового дома ММК был удостоен за большой личный вклад в развитие и формирование современного рынка металлов и активное содействие в реализации уставных целей РСПМ.

ООО «Торговый дом ММК» является одной из крупнейших металлоторговых компаний страны. ТД ММК осуществляет реализацию металлопродукции обществ Группы ПАО «ММК» через собственную сбытовую сеть, насчитывающую 27 региональных представительства в России и четыре складские площадки в Казахстане. В текущем году Торговый дом ММК планирует продать на российском рынке порядка 1,2 млн тонн стальной продукции и 200 тыс. тонн в Республике Казахстан.