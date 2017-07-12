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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 12:42

Делегация бизнесменов из Китая и южноуральские власти договорились о сотрудничестве


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области работает официальная делегация провинции Хэйлунцзян КНР – власти Южного Урала и китайские предприниматели обсудили перспективы сотрудничества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Глава Челябинской области Борис Дубровский и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Ху Яфэн обсудили организацию визита деловой делегации из провинции Хэйлунцзян на Южный Урал. «Сегодняшняя встреча носит рабочий характер, и мы можем в деталях обсудить перспективы сотрудничества в разных сферах. С начала 2017 года торговый оборот Челябинской области с Китаем вырос, в среднем, на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это лишь цифра, но за ней стоит напряженная работа», – отметил губернатор.

Ху Яфэн проинформировал Бориса Дубровского о результатах работы правительственной делегации на Южном Урале. Они, в частности, посетили крупнейшие промышленные предприятия региона – Челябинский трубопрокатный завод, Группу «Конар», а также Южно-Уральский государственный университет. Увиденное произвело на китайских гостей сильное впечатление. Ху Яфэн отметил, что регионам необходимо налаживать прямые контакты между представителями бизнеса. Борис Дубровский предложил организовать подобный расширенный визит в 2018 году.

Стороны обсудили также вопросы создания совместных проектов на территории Челябинской области. Борис Дубровский подчеркнул, что регион готов обеспечить защиту китайских инвестиций, предоставить зарубежным инвесторам ряд преференций, а также подобрать для них парнеров из числа южноуральских предприятий.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов предложил усилить взаимодействие между вузами двух регионов. «Благодаря обмену студентами мы сможем обеспечить рабочими кадрами будущие совместные предприятия», – добавил министр.

Также с инициативой сотрудничества между IT-парком Южного Урала и технопарками китайской провинции выступил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

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Теги: челябинская область, бизнес, борис дубровский, китай
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