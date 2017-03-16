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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 15:40

Челябинская область вошла в ТОП-5 регионов, где «процветает» безработица


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Урал оказался в российских лидерах по числу безработных – причем, третье и четвертое места в этом антирейтинге занимают Свердловская и Челябинская области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Росстата, по количеству ищущих работу жителей на начало 2017 года уральские промышленные области уступали только Дагестану и Краснодарскому краю. Так, в Свердловской области более 137 тыс. человек были озабочены вопросами трудоустройства, в Челябинской –130,5 тыс.

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Как отмечает «Российская газета», данная информация собрана в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), которые учитывают не только тех, кто встал на учет на бирже труда, но и более широкий круг населения, заинтересованного в поиске перспективных вакансий. Статистика МОТ, по мнению многих экспертов, более показательна, однако не входит в официальную отчетность государственных структур РФ и не считается корректной даже у профсоюзов, которые ведут свой контроль уровня безработицы.

Однако, отмечает издание, даже по данным служб занятости, уральцы остаются в пятерке лидеров, уступая лишь Чечне, Москве и Кемеровской области. В Свердловской области на начало года официально зарегистрировано 31,3 тыс. ищущих работу, в Челябинской – 33,2 тыс.

Властям Челябинской области удалось сдержать рост безработицы в 2016 году – ИНФОГРАФИКА

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Теги: работа, безработица, рынок труда, новости урфо, безработица в челябинской области
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