Челябинская область и Сбербанк договорились вместе развивать ГЧП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область и Сбербанк подписали соглашение о развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» – подписи под документом поставили министр экономического развития региона Сергей Смольников и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя южноуральского Минэконома Кристину Барсегян.

Согласно достигнутым договоренностям, Челябинская область и Сбербанк намерены вместе работать над реализацией инвестиционных проектов, оценкой и предотвращением рисков, финансовыми решениями с учетом специфики региона. Инвестор, зашедший в регион в рамках концессионного соглашения, сможет получить от Сбербанка средства для реализации проекта под гарантии области.

По словам Сергея Смольникова, подписание соглашения – своевременный шаг, открывающий новые возможности в рамках концессионных соглашений в целом. «Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнерства – это действенный механизм решения инфраструктурных проблем в регионах. А наличие такого стратегического партнера, как Сбербанк, поможет сделать нашу работу еще более эффективной», – прокомментировал министр.

В свою очередь, Андрей Волчик отметил, что в приоритете данного партнерства – социально значимые программы: повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ, и выразил уверенность в том, что объединение опыта и ресурсов области и Сбербанка будет способствовать развитию региона в целом.

«Иннопром» является крупнейшей в России универсальной промышленной выставкой, в которой ежегодно участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страной-партнером «Иннопрома-2017» выступила Япония. В составе делегации страны Восходящего Солнца в Екатеринбург приехали более 500 человек. Тема выставки этого года – «Умное производство: глобальный подход».