Вт, 20.06.2017, 11:23 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 09:34

ЧМК поддержал юбилейный инженерный чемпионат Case-in


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) выступил специальным партнером пятого юбилейного Международного инженерного чемпионата Case-in.

В крупнейшем в России практико-ориентированном соревновании по решению инженерных кейсов среди обучающихся вузов приняли участие студенты 48 технических вузов России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Представители комбината и УК «Мечел-Сталь» выступили экспертами отборочных этапов и финала конкурса, провели несколько встреч с финалистами в ходе Дня карьеры Case-in. В 2017 году в чемпионате впервые участвовала команда целевых студентов ЧМК из Южно-Уральского государственного университета.

Финал Case-in собрал 83 команды студентов, которые решали инженерные кейсы в пяти Лигах: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика. По заданию кейса Лиги металлургии командам необходимо было оценить инвестиционную привлекательность металлургического мини-завода, расположенного на территории Нижегородской агломерации, и определить оптимальные производственные параметры, при которых строительство мини-завода будет целесообразным.

«Организаторы Case-in выстроили систему, которая действительно помогает отобрать самых перспективных студентов, обучающихся по инженерным специальностям. Чемпионат позволяет оценить знания участников, их умение излагать и защищать свою точку зрения при решении комплексной задачи в области современного производства. Команды, прошедшие отборочные этапы, продемонстрировали понимание инженерных технологий, коммуникабельность, умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке и работать коллегиально», – сообщил эксперт Лиги по металлургии, директор департамента инвестиционной деятельности ООО «УК Мечел-Сталь» Евгений Караваев.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мечел, студенты, чмк, юургу, конкурс профмастерства, инженеры
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:16
В «МРСК Урала» выявляют лучшую бригаду по ремонту распределительных сетей
вчера, 19:09
Почти 4 млрд власти Южного Урала направили на здравоохранение, дороги и газификацию
вчера, 18:05
Индекс промпроизводства в Челябинской области вырос на 1,5% с начала 2017 года
вчера, 14:52
Уникальную технологию восстановления трубопроводов представили в Челябинске
вчера, 11:20
Экологическую безопасность металлургических предприятий обсудят на ММК
17 июня, 13:00
Остановки в Челябинске предлагают снабдить туалетами и оборудовать банкоматами
16 июня, 17:15
На Южном Урале 17 начинающих фермеров выиграли гранты на развитие
16 июня, 15:25
Распределительный центр сети «Детский мир» появится на базе ТЛК «Южноуральский»
16 июня, 11:57
На поддержку аграриев Южного Урала направят более 700 млн рублей
16 июня, 10:03
Челябинская область и провинция Хэйлунцзян наладят прямое внешнеторговое взаимодействие
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость