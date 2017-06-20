ЧМК поддержал юбилейный инженерный чемпионат Case-in

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) выступил специальным партнером пятого юбилейного Международного инженерного чемпионата Case-in.

В крупнейшем в России практико-ориентированном соревновании по решению инженерных кейсов среди обучающихся вузов приняли участие студенты 48 технических вузов России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Представители комбината и УК «Мечел-Сталь» выступили экспертами отборочных этапов и финала конкурса, провели несколько встреч с финалистами в ходе Дня карьеры Case-in. В 2017 году в чемпионате впервые участвовала команда целевых студентов ЧМК из Южно-Уральского государственного университета.

Финал Case-in собрал 83 команды студентов, которые решали инженерные кейсы в пяти Лигах: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика. По заданию кейса Лиги металлургии командам необходимо было оценить инвестиционную привлекательность металлургического мини-завода, расположенного на территории Нижегородской агломерации, и определить оптимальные производственные параметры, при которых строительство мини-завода будет целесообразным.

«Организаторы Case-in выстроили систему, которая действительно помогает отобрать самых перспективных студентов, обучающихся по инженерным специальностям. Чемпионат позволяет оценить знания участников, их умение излагать и защищать свою точку зрения при решении комплексной задачи в области современного производства. Команды, прошедшие отборочные этапы, продемонстрировали понимание инженерных технологий, коммуникабельность, умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке и работать коллегиально», – сообщил эксперт Лиги по металлургии, директор департамента инвестиционной деятельности ООО «УК Мечел-Сталь» Евгений Караваев.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.