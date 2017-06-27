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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 09:55

ЧМК отремонтировал один из агрегатов аглофабрики


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) провел масштабный ремонт агломерационной машины, которая производит сырье для выплавки чугуна, – работы повысили производственную и экологическую надежность агломашины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ремонт направлен на поддержание высокой работоспособности агломашины для стабильного снабжения сырьем доменного цеха ЧМК. Затраты на ремонтные работы составили около 9 млн рублей. Агрегат был остановлен на плановый ремонт на восемь суток.

В ходе реализации проекта специалисты комбината проверили и починили технологическое оборудование агломашины (приводы, конвейеры, дробилки и грохоты рассева агломерата), а также восстановили изношенные элементы.

Агломашина оснащена эффективным природоохранным оборудованием, которое было также тщательно проверено и восстановлено. Проведен ремонт электрофильтров, аспирационных систем и газоочистного оборудования.

Агломерационная фабрика ЧМК работает в составе четырех агломашин, которые за год производят более 5 млн тонн агломерата. Масштабные ремонтные кампании на данных агрегатах проводятся ежегодно.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, ремонт, промышленность челябинской области
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