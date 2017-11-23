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Агентство новостей Доступ 1 23 ноября 2017 года, 17:15

Борис Дубровский: на Южном Урале есть все необходимое для строительства ВСМ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На заседании совета хозпартнерства «Уральская скоростная магистраль» губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о том, что у Южного Урала есть все необходимые компетенции для создания высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В совещании в режиме видеоконференции принял участие представитель правительства Свердловской области – замгубернатора Александр Высокинский. Стороны обсудили проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург и трассировку маршрута.

«Решение о вхождении в партнерство принимают крупные промышленные предприятия, лидеры рынка, которые умеют считать деньги, а значит, видят перспективы проекта. Так, в конце октября к партнерству присоединился ЧТПЗ, в состав хозяйственного партнерства готова войти Русская медная компания», – отметил Борис Дубровский.

По словам главы региона, задача хозпартнерства – донести до всех потенциальных участников перспективы проекта. «Компании, которые включаются в проект, будут формировать компетенции для его реализации и рыночные перспективы на 30-50 лет. Уверен, на территории Челябинской и Свердловской областей есть все возможности, чтобы освоить эти компетенции. На Южном Урале находятся два предприятия, выпускающие стометровые рельсы. РМК намерены осваивать производство контактного провода, специалисты ММК изучают выпуск креплений верхнего строения путей», – добавил губернатор.

Напомним, проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург должен стать одним из элементов, формирующейся на Урале агломерации,  способной объединить более 3 млн человек. «Наша задача – построить магистраль к 2025 году, так как ВСМ является одним из аргументов при выборе Екатеринбурга в качестве места проведения крупнейшей мировой выставки Expo-2025. Именно Челябинск будет принимать часть гостей и в течение 1-1,5 часов доставлять их на главную площадку выставки», – заявил Дубровский.

Напомним, в начале ноября компания «Центр экономики инфраструктуры» из Москвы победила в аукционе на разработку бизнес-плана и паспорта проекта высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург. 

Теги: челябинская область, борис дубровский, новости челябинска, всм, уральская скоростная магистраль
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