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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 10:55

ВСМ Челябинск – Екатеринбург позволит создать одну из крупнейших агломераций России


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представители Южного Урала и Свердловской области обсудили проект строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск – его реализация будет способ ствовать появлению одной из крупнейших агломераций в России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В Екатеринбурге состоялось заседание Ассоциации экспертных клубов Уральского федерального округа, посвященное теме «Регионы-соседи: конкуренция и сотрудничество». Заместители губернаторов, эксперты и журналисты Челябинской и Свердловской областей обсудили перспективы сотрудничества регионов. Много внимания уделили проекту ВСМ Челябинск – Екатеринбург, призванной объединить субъекты в единую агломерацию.

«К 2030 году 25% населения планеты будет жить в крупнейших мегаполисах с населением от 15 млн человек. Если Екатеринбург и Челябинск будут развиваться по отдельности, они будут конкурентны только на уровне Урала. Построив ВСМ, мы можем стать третьей агломерацией в стране после Москвы и Санкт-Петербурга», – отметил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Он подчеркнул, что губернаторы Борис Дубровский и Евгений Куйвашев находятся в постоянном контакте. Регионы зашли в общий проект и системно в нем работают. По мнению Гаттарова, только строительство железнодорожной высокоскоростной линии может дать мощный агломерационный эффект, который позволит кардинально улучшить позиции двух областных центров в гонке за инвестициями и повышением качества жизни.

«Нередко приходится слышать, что альтернативой проекту могло бы стать расширение и модернизация трассы М-5 на участке между Челябинском и Екатеринбургом. Но если даже мы построим еще одну автомобильную дорогу, соединяющую два областных центра, это, конечно, будет дешевле, чем ВСМ, но даст агломерационный эффект в 10-15 раз меньше», – отметил Гаттаров.

По словам вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, анализ рынков спроса показывает, что товарооборот по Среднему Уралу составляет сегодня 1 трлн 50 млрд рублей. «Лишь небольшую долю внутреннего спроса мы обеспечиваем сами: к примеру, порядка 10 млрд рублей в год тратим на стройматериалы для ремонта в хрущевках, а у себя производим до 10% используемых отделочных и строительных материалов, 20 млрд расходуем на обувь – создаем 1-2%, 60 млрд рублей – на одежду, а выпускаем 2-3%. Мы теряем сотни миллиардов рублей налогов и рабочие места, которые уходят в другие территории. Промышленный потенциал Екатеринбурга и Челябинска на базе согласованной стратегии совместного добрососедского развития позволит стать нашим городам крупнейшей точкой экономического роста, надежным плацдармом развития нашей страны на Восток», – отметил Высокинский.

Гендиректор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов отметил, что проектной компанией было разработано восемь сценариев маршрута прохождения трассы.

«Наблюдательный совет выбрал и утвердил один из них для дальнейшей проработки. Предполагается четыре станции: Екатеринбург-Пассажирский, аэропорт Кольцово, аэропорт Баландино и Челябинск-Главный. Таким образом, соединятся центры двух городов-миллионников и двух аэропортов. Для ускоренных региональных поездов на маршруте будут две промежуточные станции Сысерть и Снежинск».

Участники встречи отметили, что с появлением ВСМ повысится уровень безопасности и комфорта передвижения между Челябинском и Екатеринбургом, поскольку не нужно будет тратить время и силы на поездку на автомобиле. Кроме того, сокращение времени передвижения между двумя центрами открывает для их жителей широкие возможности для работы, образования, культурного просвещения и досуга.

Идея создания ВСМ Челябинск – Екатеринбург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит перевозить пассажиров и грузы из одного города в другой за 1 час 10 минут. По прогнозам, пассажиропоток линии во второй год эксплуатации составит 2 млн 150 тыс. человек. Проект магистрали планируется реализовать в рамках частной концессионной инициативы по принципу государственно-частного партнерства. Для его воплощения было создано хозяйственное партнерство, в которое вошли Челябинская и Свердловская области, РВМ Капитал.

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Теги: челябинская область, новости екатеринбурга, новости челябинска, минэкономразвития, всм, уральская скоростная магистраль
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