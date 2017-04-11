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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 13:29

Автозавод «Урал» представляет в Казахстане автотопливозаправщик «Урал NEXT»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область, входит в Группу ГАЗ) представляет на 16-й Северо-Каспийской региональной выставке «Атырау Нефть и Газ-2017» (Global Oil & Gas Atyrau) автотопливозаправщик на базе «Урал NEXT» – выставка проходит в нефтяной столице Казахстана, городе Атырау, с 11 по 13 апреля.

 

Представляемый на выставке представитель нового семейства автомобилей «Урал NEXT» объемом 12 куб. м предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива устройством топливораздачи. Автомобиль укомплектован дизельным двигателем класса «Евро-4» ЯМЗ-53602-10 мощностью 285 л.с. производства Ярославского моторного завода Группы ГАЗ.

Автомобили поколения NEXT автозавод «Урал» производит с ноября 2015 года. Машины грузоподъемностью от 5,5 до 13 т сохраняют традиционные преимущества бренда «Урал» – уникальную проходимость и высокую функциональность, обладая при этом повышенными надежностью и комфортом, улучшенными управляемостью и экономичностью. Грузовики отличает современная комфортабельная кабина NEXT. Гарантия на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тыс. км пробега, межсервисный интервал – 15 тыс. километров.

Многолетнее сотрудничество с Республикой Казахстан является перспективным для завода «Урал». Данный регион является одним из крупных рынков сбыта автомобилей и запасных частей марки «Урал», в Казахстане с 2013 года действует сборочное производство миасских грузовиков. Основной объем поставок автотехники «Урал» в республику составляет специальная техника для нефтегазового комплекса: автоцистерны для перевозки нефти, воды, топливозаправщики, установки для обслуживания станков качалок, различные мастерские, самосвалы, автовышки, краны, тягачи для транспортировки полуприцепов и автоцистерн с нефтепродуктами.

Потребители отдают предпочтение спецтехнике на шасси «Урал» капотного исполнения, успешно эксплуатируемой на месторождениях с солончаковыми и песчано-глинистыми почвами.

Автомобили «Урал NEXT», способные работать в условиях полного бездорожья, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески, высоко востребованы в сфере разведки и добычи нефти и газа. Они могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Внедорожники «Урал NEXT» расширяют модельный ряд автомобилей марки «Урал» и являются отличной базой для размещения различных видов специальной техники для различных отраслей народного хозяйства.

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Теги: автозавод урал, новости миасса, промышленность челябинской области, группа газ, урал next
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