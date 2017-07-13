Чт, 13.07.2017, 11:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 июля 2017 года, 10:17

Ассоциация исламского бизнеса откроет представительство в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международная ассоциация исламского бизнеса откроет представительство в Челябинской области – об этом в ходе встречи с главой региона Борисом Дубровским сообщил президент ассоциации Марат Кабаев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Борис Дубровский всецело поддержал данную инициативу.

Марат Кабаев рассказал о деятельности созданной в 2016 году международной ассоциации исламского бизнеса. Ассоциация уже имеет представительства в Москве, Крыму, Татарстане, Башкортостане, Перми. За рубежом ассоциация исламского бизнеса представлена в Турции и Саудовской Аравии.

Также в ходе беседы губернатор Борис Дубровский обсудил с Кабаевым возможности дальнейшего сотрудничества и взаимодействия исламского бизнеса и мусульманской общины Челябинской области.

Своими главными задачами Ассоциация видит формирование положительного образа современного предпринимателя, что «достигается лишь тогда, когда бизнес ведется действительно цивилизованно, с осознанием социальной ответственности и опирается на духовные ценности религии, в данном случае – ислама», говорится на официальном сайте организации. Предприниматели-мусульмане предлагают обществу модель бизнеса, которая предусматривает тщательное соблюдение этических норм и отказ от таких неблагородных финансовых инструментов, как ростовщичество. В МАИБ уверены, что бизнес может и должен опираться на нравственные принципы, такие как помощь ближнему и поддержка нуждающихся.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, бизнес, борис дубровский, ислам
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 603
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 09:30
Первую руду на Томинском месторождении добудут в 2018 году
вчера, 12:42
Делегация бизнесменов из Китая и южноуральские власти договорились о сотрудничестве
вчера, 10:55
ВСМ Челябинск – Екатеринбург позволит создать одну из крупнейших агломераций России
вчера, 10:13
РМК начала разработку Томинского месторождения меди
11 июля, 13:25
Челябинская область и Сбербанк договорились вместе развивать ГЧП
11 июля, 12:04
На проект «Чистая вода» в Челябинской области выделили 205 млн рублей
11 июля, 11:26
Дубровский: ТЛК «Южноуральский» будет задействован в новых экспортных маршрутах в Китай
11 июля, 10:38
Товарооборот между Челябинской областью и ЮАР вырос в 5 раз в 2017 году
11 июля, 09:58
Японцы разместят на территории Южного Урала сборочные производства известных автомобильных компаний
11 июля, 09:09
«Умная медь». РМК раскрыла секреты своей инвесткампании в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость