Ассоциация исламского бизнеса откроет представительство в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международная ассоциация исламского бизнеса откроет представительство в Челябинской области – об этом в ходе встречи с главой региона Борисом Дубровским сообщил президент ассоциации Марат Кабаев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Борис Дубровский всецело поддержал данную инициативу.

Марат Кабаев рассказал о деятельности созданной в 2016 году международной ассоциации исламского бизнеса. Ассоциация уже имеет представительства в Москве, Крыму, Татарстане, Башкортостане, Перми. За рубежом ассоциация исламского бизнеса представлена в Турции и Саудовской Аравии.

Также в ходе беседы губернатор Борис Дубровский обсудил с Кабаевым возможности дальнейшего сотрудничества и взаимодействия исламского бизнеса и мусульманской общины Челябинской области.

Своими главными задачами Ассоциация видит формирование положительного образа современного предпринимателя, что «достигается лишь тогда, когда бизнес ведется действительно цивилизованно, с осознанием социальной ответственности и опирается на духовные ценности религии, в данном случае – ислама», говорится на официальном сайте организации. Предприниматели-мусульмане предлагают обществу модель бизнеса, которая предусматривает тщательное соблюдение этических норм и отказ от таких неблагородных финансовых инструментов, как ростовщичество. В МАИБ уверены, что бизнес может и должен опираться на нравственные принципы, такие как помощь ближнему и поддержка нуждающихся.