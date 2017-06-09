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Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 11:29

Агентство инвестразвития привлечет на Южный Урал не менее 4 млрд рублей в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году Агентство инвестиционного развития Челябинской области должно привлечь в регион не менее 4 млрд рублей – о поставленной задаче губернатор Борис Дубровский напомнил в ходе заседания наблюдательного совета АИР, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Директор АИР Анатолий Лобко доложил Дубровскому о проектах, реализованных в 2017 году, в сопровождении которых Агентство оказывает помощь инвесторам. Среди них предприятие по выпуску вельц-окиси в поселке Магнитка (Кусинский район) компанией ПКФ «Проминдустрия», а также современное производство мебельных фасадов в Еманжелинске фирмой «ЛИК» – он запущен на днях (инвестиции в открытие составили около 60 млн рублей; на предприятии организовано 56 рабочих мест).

Анатолий Лобко перечислил также проекты, находящиеся в активной инвестиционной фазе. Так, строительство второй очереди завода по производству наполнителей из молотого мрамора ведет ООО «РИФ-Микромрамор». Сервисная компания «Интра» внедряет и продвигает технологии безостановочных ремонтов на предприятиях ТЭК. В Еткульском районе ООО «Русвзрыв» организует производство эмульсионных взрывчатых веществ.

Отдельно глава Агентства остановился на проекте строительства многофункционального центра «Мега» с магазином «Икеа» в Сосновском районе. Общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. В текущем году проинвестировано 88 млн. Планируемый запуск магазина «Икеа» – 2018 год, всего торгового центра – 2020-й.

Анатолий Лобко проинформировал губернатора о деятельности Агентства в сфере формирования индустриальных парков. Так, в индустриальном парке «Малая Сосновка» ведется строительство сетей газораспределения, водоснабжения и водоотведения. «ММК-Индустриальный парк» проходит процедуру аккредитации в Минпромторге РФ. «Кроме этого, в настоящее время совместно с главами территорий прорабатывается возможность открытия индустриальных парков в Златоусте и Миассе. Борис Дубровский поручил главе Агентства проанализировать возможность открытия индустриального парка в Челябинске.

Добавим, в настоящее время количество сопровождаемых Агентством проектов – 64. Объем произведенных инвестиций в 2017 году составляет более 1,2 млрд рублей, количество рабочих мест, созданных при содействии АиР, 300.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, инвестиции
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