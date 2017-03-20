Житель Копейска погиб под поездом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства гибели под поездом 18-летнего местного жителя – парень переходил рельсы в неположенном месте и не услышал сигнал машиниста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 18 марта на станции Потанино (ЮУЖД).

«Установлено, что парень переходил ж/д пути в необорудованном месте, несмотря на то, что поблизости расположен навесной мост. В это время на данном участке следовал грузовой поезд. Машинист, заметив человека, подал несколько раз сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако молодой человек был в наушниках и сигнал не услышал, в результате чего столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Правоохранители напоминают: железная дорога − зона повышенной опасности и пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней, становится основной причиной травм и гибели. Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах; по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.