Женщина кубарем скатилась в пятиметровый овраг в Усть-Катаве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Усть-Катаве (Челябинская область) женщина кубарем скатилась в пятиметровый овраг – спасателям пришлось вытаскивать ее с помощью альпинистского снаряжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы.

Несчастный случай произошел 6 июля на улице Правдина. Женщина 1969 года рождения прогуливалась по дороге, сорвалась с пятиметровой высоты и кубарем скатилась в овраг. Потерпевшая не упала в воду, потому что смогла зацепиться за деревья.

Очевидцы заметили лежащую женщину и вызвали спасателей. Прибыв, Усть-Катавские спасатели извлекли пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения.